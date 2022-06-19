В Венгрии заявили, что получают российский газ без перебоев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире местного радио, что страна исправно получает газ из РФ, согласно действующему контракту, передает Reuters.

Глава МИД отметил, что генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер РФ Александр Новак заверили его в полном выполнении обязательств со стороны России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.