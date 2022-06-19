Взрыв в Кабуле

По меньшей мере четыре человека стали жертвами мощного взрыва, произошедшего в воскресенье в Кабуле.

Об этом сообщило местное агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в районе Хайрхана на северо-западе города был подорван заминированный автомобиль.

Комментариев от официальных властей афганской столицы, сформированных радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), в связи с указанным инцидентом не поступало.