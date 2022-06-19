https://news.day.az/world/1472155.html Взрыв в Кабуле - есть погибшие
Взрыв в Кабуле - есть погибшие
По меньшей мере четыре человека стали жертвами мощного взрыва, произошедшего в воскресенье в Кабуле.
Об этом сообщило местное агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в районе Хайрхана на северо-западе города был подорван заминированный автомобиль.
Комментариев от официальных властей афганской столицы, сформированных радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), в связи с указанным инцидентом не поступало.
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