Президенты Турции и Израиля обсудили борьбу с терроризмом

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора в воскресенье поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия властей страны по пресечению террористической деятельности на территории Турции после информации израильских властей о намерении Ирана нанести вред израильским туристам в Стамбуле.

Об этом сообщила израильская правительственная пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На фоне недавно опубликованной информации о намерениях совершить террористические акты против израильтян, находящихся в Стамбуле, президент Герцог сегодня провел беседу с президентом Эрдоганом. Герцог поблагодарил Эрдогана за усилия по пресечению террористической деятельности на турецкой земле. В ходе беседы два лидера подчеркнули большой вклад этого сотрудничества в укрепление доверия между правительствами и народами [двух стран]", - говорится в заявлении. "Лидеры говорили в контексте намерений совершить теракты против израильтян в Стамбуле" и "договорились продолжать работу во имя мира и стабильности в регионе посредством открытого и постоянного диалога", добавили в пресс-службе.