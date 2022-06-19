https://news.day.az/world/1472161.html Байден призвал производителей нефти и газа по всему миру наращивать добычу
Байден призвал производителей нефти и газа по всему миру наращивать добычу
Администрация президента США Джо Байдена призывает производителей нефти и газа по всему миру наращивать добычу, заявила в воскресенье в интервью CNN министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Президент попросил всех поставщиков по всему миру увеличить добычу. Это включает ОПЕК, включает наших внутренних производителей нефти и газа", - сказала она.
Также Грэнхолм заявила, что планирует провести встречу с главами американских нефтегазовых компаний на следующей неделе.
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