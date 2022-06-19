США могут отменить часть пошлин на импорт из КНР

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут пересмотреть ряд пошлин на товары из Китая, так как их применение не имеет "стратегической цели". Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, в Соединенных Штатах признают, что КНР использует "несправедливые" торговые практики, на которые необходимо реагировать. При этом "унаследованные нами тарифы не всегда преследуют стратегическую цель и только увеличивают издержки для потребителей", продолжила она.

"Так что мы рассматриваем вопрос о реконфигурации некоторых из этих тарифов с тем, чтобы они несли больше смысла и не увеличивали обременение без необходимости", - сказала Йеллен.