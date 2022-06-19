https://news.day.az/world/1472163.html Министр иностранных дел Израиля посетит Турцию
Министр иностранных дел Израиля посетит Турцию
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид намерен посетить Турцию с визитом 23 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в МИД Турции.
"Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит нашу страну 23 июня 2022 года. В ходе переговоров, которые состоятся в рамках предстоящего визита, будут обсуждаться двусторонние отношения и региональные вопросы", - отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
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