Министр иностранных дел Израиля посетит Турцию

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид намерен посетить Турцию с визитом 23 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит нашу страну 23 июня 2022 года. В ходе переговоров, которые состоятся в рамках предстоящего визита, будут обсуждаться двусторонние отношения и региональные вопросы", - отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.