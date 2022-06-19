В ФРС США сказали, сколько лет потребуется, чтобы снизить инфляцию в стране

Властям США не удастся добиться снижения инфляции в стране до 2% раньше, чем через два года. Такое мнение выразила в воскресенье президент Федерального резервного банка Кливленда (штат Огайо) Лоретта Местер в эфире телеканала CBS.

"Потребуется некоторое время, чтобы вернуть инфляцию на уровень 2%", - отметила руководитель банка, входящего в структуру Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет в стране функции центробанка. По ее словам, для этого требуется нормализация баланса спроса и предложения. "Вот почему мы сразу же не увидим инфляцию на уровне 2%, и на это потребуется пара лет. Но она будет снижаться", - добавила Местер.

"Я не прогнозирую рецессию, - отметила президент банка. - Если обратить внимание на опубликованные ранее на этой неделе прогнозы, представленные на встрече всех участников Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства ФРС - прим. ТАСС), то видно, что у нас есть снижение роста несколько ниже среднего уровня и у нас есть некоторое повышение безработицы".

По данным Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года.