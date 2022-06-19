НАТО: Анкара хочет четких мер от Хельсинки и Стокгольма

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Le Monde

Несмотря на нежелание Турции, Генеральный секретарь Атлантического альянса надеется отпраздновать присоединение Финляндии и Швеции в конце июня.

Йенс Столтенберг называет это событие "историческим", но теперь неясно, состоится ли оно на самом деле. НАТО, столкнувшаяся с войной в Украине, пересмотром своей "стратегической концепции" и нерешенными дебатами - по поводу общего финансирования или будущей роли по отношению к Китаю - надеялась отпраздновать в конце июня в Мадриде вступление двух новых членов, Швеции и Финляндии, которые были вынуждены отказаться от своего нейтрального статуса в результате российско-украинского конфликта.

Проблема: "Произошло изменение, и это означает, что процесс, который считался гладким, столкнулся с проблемами. Мы должны делать то, что мы всегда делаем, и найти решение, но это займет немного больше времени", - объяснил генеральный секретарь Атлантического альянса скандинавским СМИ в четверг 16 июня после встречи министров обороны в Брюсселе.

В чем заключается это "изменение"? Продолжающееся нежелание Турции расширяться. Подчеркивая свою озабоченность безопасностью и необходимость того, чтобы Швеция и Финляндия предприняли четкие, конкретные и решительные действия в борьбе с терроризмом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду 15 июня, что его позиция не изменится до саммита в Мадриде, если он не получит удовлетворения. Однако расширение Альянса предполагает единогласное решение всех 30 его членов. Встреча между представителями трех стран в Анкаре 25 мая не привела к какому-либо прогрессу.

Законные опасения

8 июня турецкая газета "Ени Сафак" подробно изложила список требований Анкары. Турецкое правительство требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм оказали ему поддержку в борьбе против Рабочей партии Курдистана (РПК), курдского ополчения YPG в Сирии, организации Исламское государство, крайне левой группы Революционный народно-освободительный фронт (DHKP-C) и движения проповедника Фетхуллаха Гюлена. Другое требование заключается в том, чтобы обе страны закрыли связанные с ними веб-сайты и СМИ и запретили демонстрации их сторонников. Турция также требует изменения антитеррористических законов обеих стран, высылки подозреваемых в терроризме и снятия ограничений на экспорт оружия.

Больше, чем Финляндия, целью является Швеция: там проживает не менее 100 000 курдов из Турции, Сирии, Ирана, Ирака и Ливана. В парламенте заседают восемь депутатов курдского происхождения. И, в глазах президента Эрдогана, Стокгольм долгое время был слишком примирительным по отношению к ним. Однако скандинавское королевство было второй страной после Турции, которая классифицировала РПК как террористическую организацию еще в 1984 году.

Смущенный, г-н Столтенберг в последние дни неоднократно подчеркивал необходимость принимать во внимание законные опасения Турции, страны, которая, по его словам, больше других пострадала от терроризма. Генеральный секретарь также напомнил, что Европейский Союз, НАТО и две страны-кандидата считают некоторые из организаций, против которых направлена Анкара, террористами.

Шведское правительство сделало несколько заявлений, чтобы успокоить Анкару. "Мы очень серьезно относимся к возражениям Турции, особенно в отношении борьбы с терроризмом", - сказала премьер-министр социал-демократов Магдалена Андерссон 13 июня, когда принимала г-на Столтенберга. "У нас гораздо более сильное законодательство против терроризма, чем раньше. То же самое относится и к финансированию терроризма. С 1 июля законодательство будет еще более усилено", - настаивает она.

Рука об руку

10 июня глава дипломатии Швеции Анн Линде заверила, что ее страна "солидарно внесет свой вклад в обеспечение безопасности всего НАТО, включая Турцию". 12 июня президент Финляндии Саули Ниинистё заявил: "Наше законодательство и позиция в отношении терроризма в Турции (...) соответствуют среднему уровню стран НАТО. Он утверждал, что Анкара на самом деле хочет послать сигнал "всему НАТО, и, возможно, даже за пределы стран НАТО". Г-н Ниинистё отказывается отмежеваться от Швеции, к чему призывают некоторые в его стране. "Мы будем идти рука об руку", - сказал он.

"Северное сотрудничество в целом, и отношения со Швецией в частности, являются своего рода ключевой ценностью финской внешней политики и ее отправной точкой", - подчеркивает Саари Синикукка, научный сотрудник Института внешней политики Финляндии в Хельсинки. Для НАТО не может быть и речи об обсуждении альтернативных сценариев одновременной интеграции двух кандидатов. "Это, вероятно, только подорвет работу, если я начну рассуждать об альтернативах", - сказал Столтенберг в четверг.

Для обеих стран время уже на исходе. 14 июня премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что "очень важно" достичь соглашения до Мадрида, иначе ситуация "заморозится". Турецкая дипломатия официально отвечает, что ждет письменных ответов на свои запросы.

На самом деле, согласно информации, полученной Le Monde, совместный меморандум находится в стадии завершения и гарантирует, что Анкара, добиваясь, в частности, отмены ограничений на экспорт оружия, не будет возражать против предоставления на саммите в Мадриде статуса "страны-гостя" двум кандидатам, которые затем подпишут договор о присоединении осенью и станут полноправными членами в начале 2023 года.

Все это, вероятно, также потребует вмешательства США, поскольку Вашингтон, обвинив Турцию в подрыве международной миссии против организации "Исламское государство" своим вмешательством в сирийский конфликт в 2019 году, также ввел санкции против Анкары в декабре 2020 года за приобретение ею российских авиационных систем С-400. Администрация Трампа запретила экспорт оружия в Анкару и приостановила участие Турции в программе по закупке новых военных самолетов F-35.

В НАТО министр обороны США Ллойд Остин в четверг осторожно обошел стороной любые разговоры на эту тему, довольствуясь просьбой о скорейшей интеграции двух претендентов.