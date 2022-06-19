Стали известны предварительные итоги парламентских выборов во Франции

Стали известны предварительные итоги второго тура парламентских выборов во Франции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Le Monde, Ipsos-Sopra Steria провела exit-poll по заказу известных медиа-структур.

Согласно опросу, партия президента Эммануэля Макрона получила 224 места, но не смогла получить абсолютного большинства. На втором этапе выборов левые стали второй политической силой и главной оппозицией в парламенте. Рекордное количество мест получила и крайне правая партия Национальный фронт-89 депутатов.