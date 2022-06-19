https://news.day.az/world/1472175.html Стали известны предварительные итоги парламентских выборов во Франции
Стали известны предварительные итоги парламентских выборов во Франции
Стали известны предварительные итоги второго тура парламентских выборов во Франции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Le Monde, Ipsos-Sopra Steria провела exit-poll по заказу известных медиа-структур.
Согласно опросу, партия президента Эммануэля Макрона получила 224 места, но не смогла получить абсолютного большинства. На втором этапе выборов левые стали второй политической силой и главной оппозицией в парламенте. Рекордное количество мест получила и крайне правая партия Национальный фронт-89 депутатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре