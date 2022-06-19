Западные страны столкнулись с дефицитом продуктов

В западных странах этим летом наблюдается нехватка ряда продуктов, в частности, пива, попкорна, лука и салями.

Как отметило в субботу вечером агентство Bloomberg, ситуация связана со сбоями в цепочках поставок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние несколько месяцев многие случайные продукты стали необычайно дорогими или труднодоступными. Это касается, например, салата латук в Австралии, лука и салями в Японии и даже бутилированного пива в Германии, что заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы накормить клиентов, - пишет агентство. - Проблема обычно заключается не в отсутствии продуктов, а в большей степени с растянутой системой глобальной цепочки поставок. Это вихрь факторов: от неблагоприятной погоды и пандемии до геополитической напряженности и восстановления спроса".

В Германии не хватает стеклянных бутылок, в том числе из-за конфликта на Украине, которая поставляет стекло. "Нехватка попкорна в США также стала источником беспокойства для кинозрителей. <...> Фермеры могут перейти с кукурузы на более прибыльные культуры", - говорится в статье.

В Австралии одна из сетей быстрого питания заменила латук в бургерах на капусту, а в Великобритании McDonald's был вынужден ограничить использование помидоров из-за высоких затрат на отопление теплиц.