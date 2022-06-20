Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета
Истребитель ВВС Египта потерпел во вторник крушение во время тренировочного полета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом, как передает новостной портал Al Youm As Sabi, сообщил в воскресенье пресс-секретарь ВС арабской республики полковник Гариб Абдель Хафез.
"В ходе реализации учебной программы ВВС в результате технической неисправности на одном из полигонов разбился истребитель. Управлявший им пилот выжил", - отметил он, не указав тип самолета.
Это уже не первое крушение военных самолетов в ходе выполнения тренировочных полетов. В январе 2020 года также рухнул истребитель ВВС страны, в результате чего пилотировавший его летчик погиб. В ноябре 2018 года в Египте упал истребитель МиГ-29М, пилот катапультировался.
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