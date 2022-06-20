Кандидат от левых сил побеждает на выборах президента Колумбии
Сенатор Густаво Петро, представляющий левую коалицию "Исторический пакт", побеждает во втором туре выборов президента Колумбии.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные после быстрого подсчета 98,22% бюллетеней, которые опубликовал в воскресенье на своем сайте Национальный реестр актов гражданского состояния.
Согласно этой информации, за Петро проголосовали 50,51% избирателей. Его соперника Родольфо Эрнандеса, представляющего собственное политическое движение "Лига антикоррупционных правителей", которое не вступало в альянс с другими партиями, поддержали 47,22% проголосовавших.
"Сегодня праздник для народа. Пусть он празднует первую народную победу. Пусть столько перенесенных страданий смягчит радость, которая сегодня наполняет сердце родины", - написал Петро в Twitter после оглашения результатов подсчета голосов.
Эрнандес пока не прокомментировал итоги голосования, прошедшего в воскресенье.
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