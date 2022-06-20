Родственники пашиняновских депутатов устроили перестрелку в Армении

В Арагацотнской области Армении произошла перестрелка.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 19 июня в 20:30 из медцентра "Апаран" в полицию поступил сигнал о том, что к ним доставлены 7 граждан с травмами различной степени тяжести, в том числе с огнестрельными ранениями. В больницу прибыли полицейские и следователи.

В медцентре выяснилось, что двое из раненых, не приходя в сознание, скончались. Остальные были перевезены в ереванские медцентры "Армения" и "Астхик".

Сотрудники правоохранительных органов установили, что вооруженный инцидент произошел рядом со свалкой, расположенной на административной территории села Нигаван. Сейчас правоохранители ведут работу по установлению точного места преступления. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Некоторые СМИ сообщили, что стрелявшие являются родственниками членов правящей партии "Гражданский договор". Они выстрелили в молодых людей из-за того, что те бранили премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Утверждается, что стреляли из "Калашникова".