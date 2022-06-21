Южнокорейским женщинам разрешат служить на подводных лодках

ВМС Республики Корея готовят пакет решений, снимающий запрет для женщин на службу в составе экипажей подводных лодок. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Naval News.

Ожидается, что первые три экипажа с участием женщин будут сформированы для новейших субмарин KSS III Dosan Ahn Changho в 2024 году. Перед этим они пройдут обучение сроком один год.

Окончательное решение "женского вопроса" ожидается на политической конференции ВМФ, запланированной на конец июня.

Ранее Минобороны Южной Кореи решило увеличить для солдат время пользования мобильными телефонами. Для этого в воинских частях будет протестировано три режима пользования мобильными устройствами - с двумя интервалами, с одним и безлимитный.