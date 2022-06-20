Летнее солнцестояние у Стоунхенджа

Тысячи человек съезжаются к самому известному мегалитическому сооружению Англии - Стоунхенджу, чтобы встретить здесь праздник летнего солнцестояния. В основном это адепты неоязычества и реставраторы древнего дохристианского друидического культа. Расположение камней памятника соответствует положению солнца в это время года, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Сам памятник, Каменный круг, сконструирован специально так, чтобы посреди лета, на восходе солнца, солнечные лучи, появившись на горизонте, осветили самый центр Стоунхенджа, - объясняет Дженифер Дэвис, глава отдела исторических памятников фонда "Английское наследие". Это происходит с такой точностью, будто это было рассчитано в 2020-е гг., хотя на самом деле это было сделано 5000 лет назад".

По данным археологов, Стоунхендж строился с 3000 до 2000 г. до нашей эры. С какой целью это сооружение было построено остается предметом споров. В настоящее время этот памятник охраняется государственным фондом "Английское наследие", принадлежащим британской короне.