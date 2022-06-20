За последние годы Оборонительные силы Финляндии выдали 16 000 разрешений на строительство ветряных электростанций. Если на западе страны было разрешено строительство почти 10 000 ветряных мельниц, то на юго-востоке за 10 лет выдано всего нескольких десятков разрешений, передает Day.Az со ссылкой на yle.fi.

Например, в Южной Карелии за 10 лет было разрешено строить 11 станций, а в Северной Карелии - 12. В то же время в регионе Северной Похъянмаа можно построить 4 200 мельниц.

Однако в этом году число отрицательных решений впервые за десятилетие явно превысило число положительных. Как заявляют в Оборонительных силах - причина решений кроется в вопросах национальной обороны. По заявлению властей, ветряные мельницы на востоке страны, в регионах Кюменлааксо, Южной и Северной Карелии негативно влияют на работу радаров воздушного наблюдения - дистанция между ними должна быть не менее 40 км.

"Ветряные мельницы могут мешать территориальному надзору. В первую очередь, речь идет о контроле воздушного движения", - говорит инженер Оборонительных сил Юсси Кархила.

"В настоящее время восточная граница является также границей Шенгенской зоны и в будущем может стать границей военного альянса, рубежом между западом и востоком. Конечно, это влияет на то, куда направлены наши системы наблюдения", - добавил он.

В свою очередь, региональный директор Союза Южной Карелии Сату Сиканен отметил, что муниципалитеты огорчены ситуацией: они не только теряют миллиардные инвестиции в ветряную энергетику, но и лишаются других доходов - одна мельница за время эксплуатации приносит около 400 000 евро в виде налога на недвижимость.