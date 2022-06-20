Власти Финляндии запрещают строить ветряные электростанции на востоке страны
За последние годы Оборонительные силы Финляндии выдали 16 000 разрешений на строительство ветряных электростанций. Если на западе страны было разрешено строительство почти 10 000 ветряных мельниц, то на юго-востоке за 10 лет выдано всего нескольких десятков разрешений, передает Day.Az со ссылкой на yle.fi.
Например, в Южной Карелии за 10 лет было разрешено строить 11 станций, а в Северной Карелии - 12. В то же время в регионе Северной Похъянмаа можно построить 4 200 мельниц.
Однако в этом году число отрицательных решений впервые за десятилетие явно превысило число положительных. Как заявляют в Оборонительных силах - причина решений кроется в вопросах национальной обороны. По заявлению властей, ветряные мельницы на востоке страны, в регионах Кюменлааксо, Южной и Северной Карелии негативно влияют на работу радаров воздушного наблюдения - дистанция между ними должна быть не менее 40 км.
"Ветряные мельницы могут мешать территориальному надзору. В первую очередь, речь идет о контроле воздушного движения", - говорит инженер Оборонительных сил Юсси Кархила.
"В настоящее время восточная граница является также границей Шенгенской зоны и в будущем может стать границей военного альянса, рубежом между западом и востоком. Конечно, это влияет на то, куда направлены наши системы наблюдения", - добавил он.
В свою очередь, региональный директор Союза Южной Карелии Сату Сиканен отметил, что муниципалитеты огорчены ситуацией: они не только теряют миллиардные инвестиции в ветряную энергетику, но и лишаются других доходов - одна мельница за время эксплуатации приносит около 400 000 евро в виде налога на недвижимость.
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