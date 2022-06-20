Кадры с места ДТП на Рублевке с байкером на Harley-Davidson

В распоряжении РЕН-ТВ появилось видео с места аварии на Рублевском шоссе. 19 июня вечером на шоссе столкнулись каршеринговый автомобиль и мотоцикл Harley-Davidson, передает Day.Az.

Информации о пострадавших не поступало. Другие обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранители.