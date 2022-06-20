https://news.day.az/world/1472245.html Кадры с места ДТП на Рублевке с байкером на Harley-Davidson - ВИДЕО
Кадры с места ДТП на Рублевке с байкером на Harley-Davidson - ВИДЕО
В распоряжении РЕН-ТВ появилось видео с места аварии на Рублевском шоссе. 19 июня вечером на шоссе столкнулись каршеринговый автомобиль и мотоцикл Harley-Davidson, передает Day.Az.
Информации о пострадавших не поступало. Другие обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранители.
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