Момент ДТП с перевернувшимся грузовиком на МКАД

На пятом километре Московской кольцевой автодороги КамАЗ наехал на ограждение и перевернулся, сообщили в столичном Дептрансе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Движение по МКАД затруднено и открыто только на двух полосах. На месте аварии работают правоохранители.

По предварительным данным, перевернувшийся КамАЗ задел еще две легковые машины. Водитель грузовика погиб.