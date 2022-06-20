https://news.day.az/world/1472258.html Момент ДТП с перевернувшимся грузовиком на МКАД - ВИДЕО
Момент ДТП с перевернувшимся грузовиком на МКАД - ВИДЕО
На пятом километре Московской кольцевой автодороги КамАЗ наехал на ограждение и перевернулся, сообщили в столичном Дептрансе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Движение по МКАД затруднено и открыто только на двух полосах. На месте аварии работают правоохранители.
По предварительным данным, перевернувшийся КамАЗ задел еще две легковые машины. Водитель грузовика погиб.
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