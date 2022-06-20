Итальянская Eni вошла в СПГ-проект Катара North Field East

В разработке крупнейшего газового месторождения в мире примет участие Италия. Энергетическая компания Eni ("Эни") вошла в проект по производству сжиженного природного газа North Field East ("Норт филд ист") в Катаре. Стоимость проекта оценивается в 28 миллиардов долларов, производство будет налажено к концу 2025 года. В этом совместном предприятии компании Eni принадлежит 25%, которому в свою очередь отойдет 12,5% СПГ-проекта North Field East, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По словам главного управляющего Эни Клаудио Дескальци, Италия сможет пережить предстоящую зиму без российского газа, на который сейчас приходится 40% импорта Италии. Итальянские власти поставили цель в течение двух лет полностью заменить этот ресурс.

В заявлении компании Eni говорится что, данное соглашение позволяет укрепить ее присутствие на Ближнем Востоке, а также является "важным шагом в стратегии по диверсификации источников".

На прошлой неделе в проект North Field East вошла французская TotalEnergy. Проект позволит увеличить экспорт сжиженного газа из Катара с нынешних 77 млн тонн в год до 110 млн.