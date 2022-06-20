Эксперт рассказала, где и когда появится новый штамм коронавируса

Появление нового штамма коронавируса COVID-19 в Китае или в другой восточной стране возможно этим летом. Об этом заявила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. Также она рассказала, когда новая мутация коронавируса появится в России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эксперт напомнила, что сейчас коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Китае, причем ее возбудитель обязательно будет мутировать. Скорее всего, новый штамм появится летом в какой-нибудь из восточных стран вроде Китая, где COVID-19 активно циркулирует в настоящее время.

Обычно РНК-вирусы, к которым относится возбудитель COVID-19, распространяются по Земле с востока на запад. Можно ожидать, что очередная вариация коронавируса придет в Россию осенью - в сентябре-октябре, вместе с другими респираторными инфекциями. Это может вызвать подъем заболеваемости коронавирусом.