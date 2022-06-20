https://news.day.az/world/1472309.html Австралия выиграла командный чемпионат мира по дартсу - ВИДЕО
Австралия выиграла командный чемпионат мира по дартсу - ВИДЕО
Сборная Австралии - новый победитель командного чемпионата мира по дартсу. В финале соревнований, проходивших в немецком Франкфурте, австралийцы встречались с командой Уэльса, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Для завоевания титула требовалось три победы в матчах. Австралийцы оказались сильнее своих соперников, обыграв британцев по лэгам 3:1 (4-0, 4-2, 3-4, 4-2).
Таким образом Дэймон Хета и Саймон Уитлок стали чемпионами, выиграв помимо кубка еще и 70 тысяч фунтов.
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