Австралия выиграла командный чемпионат мира по дартсу

Сборная Австралии - новый победитель командного чемпионата мира по дартсу. В финале соревнований, проходивших в немецком Франкфурте, австралийцы встречались с командой Уэльса, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Для завоевания титула требовалось три победы в матчах. Австралийцы оказались сильнее своих соперников, обыграв британцев по лэгам 3:1 (4-0, 4-2, 3-4, 4-2).

Таким образом Дэймон Хета и Саймон Уитлок стали чемпионами, выиграв помимо кубка еще и 70 тысяч фунтов.