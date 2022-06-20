Стрельба на празднике в Вашингтоне, погиб 15-летний подросток

В результате стрельбы, произошедшей во время уличного праздника в центре Вашингтона, погиб подросток, еще три человека получили ранения. О происшествии сообщили власти города, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как отмечается, торжества с участием нескольких сотен человек прервала полиция после того, как между собравшимися вспыхнуло несколько потасовок, а один человек использовал огнестрельное оружие.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер на пресс-конференции рассказала, что кто-то применил оружие, в итоге умер ребенок.

По словам полицейских, погибшему было 15 лет. В результате инцидента пострадали трое взрослых, в том числе сотрудник правоохранительных органов.

Стрелка ищут. По описаниям очевидцев, это мужчина, одетый во все черное.

Торжества в честь годовщины отмены рабства в США не были согласованы с муниципалитетом должным образом, сообщают местные власти. На празднике с участием сотен людей сначала произошли несколько драк, а затем стрельба. Связаны ли эти инциденты, пока неизвестно.