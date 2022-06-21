Экстрадицию Джулиана Ассанжа в США одобрила глава МВД Великобритании

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Экстрадиция Джулиана Ассанжа из Великобритании в США одобрена министром внутренних дел Прити Пател.

Апелляция вероятна после того, как Прити Пател дала зеленый свет экстрадиции соучредителя WikiLeaks.

Сторонники Джулиана Ассанжа проводят демонстрацию у здания Министерства внутренних дел 17 июня, призывая Прити Пател отказать в выдаче США.

Прити Пател одобрила экстрадицию соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, и организация сразу же заявила, что будет обжаловать это решение в Высоком суде.

Дело было передано министру внутренних дел в прошлом месяце после того, как Верховный суд постановил, что нет никаких юридических вопросов по поводу заверений властей США о том, как с ним будут обращаться.

Хотя Пател дала "зеленый свет", WikiLeaks немедленно опубликовал заявление, в котором говорится, что он будет обжаловать это решение.

"Сегодняшний день - это не конец борьбы", - говорится в заявлении. "Это только начало новой юридической битвы. Мы будем подавать апелляции через правовую систему, следующая апелляция будет подана в Высокий суд".

В заявлении говорится, что всем, кто заботится о свободе слова, должно быть "глубоко стыдно" за то, что министр внутренних дел одобрил экстрадицию Ассанжа.

"Джулиан не сделал ничего плохого. Он не совершил никакого преступления и не является преступником. Он журналист и издатель, и его наказывают за то, что он выполняет свою работу", - говорится в статье.

"В силах Прити Пател было поступить правильно. Вместо этого ее навсегда запомнят как пособницу США в их стремлении превратить журналистские расследования в преступное предприятие".

Любая апелляция, вероятно, будет сосредоточена на таких основаниях, как право на свободу выражения мнения и является ли запрос на экстрадицию политически мотивированным. Пател рассматривала вопрос о том, соответствует ли запрос США об экстрадиции остальным юридическим критериям, включая обещание не казнить его.

Австралиец содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне после длительной борьбы за то, чтобы избежать экстрадиции.

Сага началась в 2010 году, когда WikiLeaks опубликовал серию утечек Челси Мэннинг, бывшего солдата армии США, а также сброс более 250 000 американских дипломатических телеграмм, некоторые из которых были опубликованы в Guardian и других изданиях, содержащих секретный дипломатический анализ мировых лидеров. Правительство США начало уголовное расследование по факту утечек.

Также в 2010 году был выдан ордер на арест Ассанжа в связи с двумя отдельными обвинениями в сексуальном насилии в Швеции. Великобритания постановила, что он должен быть экстрадирован в Швецию.

Это побудило основателя WikiLeaks войти в посольство Эквадора в Лондоне в августе 2012 года, попросив политического убежища. Он опасался, что если его экстрадируют в Швецию, его, в свою очередь, экстрадируют в США.

В конце концов, он покинул посольство в 2019 году. В Великобритании он был арестован за пропуск срока освобождения под залог и, в конечном итоге, заключен в тюрьму. Затем против него был начат процесс экстрадиции в США.

Решение Пател было немедленно подвергнуто критике со стороны участников кампании, журналистов и членов парламента.

Кэролайн Лукас, член парламента от партии Зеленых в Брайтон Павильон, сказала: "Совершенно позорно, что Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США - это создает опасный прецедент для свободы прессы и демократии.

"Власти США намерены заставить его замолчать, потому что им не нравится то, что он раскрыл".

Бывший министр кабинета министров Дэвид Дэвис сказал: "К сожалению, я не верю, что г-н Ассанж получит справедливый суд. Договор об экстрадиции должен быть переписан, чтобы дать британским и американским гражданам одинаковые права, в отличие от нынешнего".

Ветеран вещания BBC Джон Симпсон сказал: "Журналисты в Великобритании и других странах будут очень обеспокоены решением выдать Джулиана Ассанжа США - как ради его собственного благополучия, так и ради прецедента, который это создаст для журналистики во всем мире".

Джон Пилгер, австралийский журналист и давний сторонник Ассанжа, сказал, что основатель WikiLeaks будет экстрадирован в "американскую дыру".

"Новая апелляция бросит вызов политической гнили британского "правосудия". Либо мы поднимем наш голос, как никогда раньше, либо наше молчание станет соучастием в смерти героического человека".

Представитель Министерства внутренних дел сказал: "Согласно Закону об экстрадиции 2003 года, государственный секретарь должен подписать ордер на экстрадицию, если нет оснований, запрещающих его выдачу.

"Запрос на экстрадицию направляется министру внутренних дел только после того, как судья решит, что дело может быть рассмотрено после рассмотрения различных аспектов дела".

"17 июня, после рассмотрения дела мировым судом и Высоким судом, было принято решение об экстрадиции г-на Джулиана Ассанжа в США. Г-н Ассанж сохраняет обычное 14-дневное право на апелляцию.

"В данном случае суды Великобритании не установили, что экстрадиция г-на Ассанжа была бы угнетающей, несправедливой или злоупотреблением процессом.

"Они также не установили, что экстрадиция будет несовместима с его правами человека, включая право на справедливый суд и свободу слова, и что во время пребывания в США с ним будут обращаться надлежащим образом, в том числе в отношении его здоровья".