В России ребенок прогулялся по карнизу окна на пятом этаже

Шестилетний мальчик гулял по карнизу окна на пятом этаже жилого дома на улице Ферина в Уфе (Россия), пока его бабушка находилась в ванной. К счастью, он не пострадал.

Об этом сообщило Управление гражданской защиты города, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В соцсетях было распространено видео, на котором мальчик в футболке и трусах стоит на карнизе окна. При этом он играет, то открывая окно, то прикрывая его, и в один момент смотрит вниз.

"В Уфе по карнизу окна гулял ребенок. Однако никто не сообщил об этом спасателям. Сегодня о потенциальном происшествии они узнали из соцсетей и СМИ", - сказано в заявлении.

Спасатели и полицейские выехали по данному адресу, чтобы проверить информацию. Они никого не обнаружили на карнизе и под окнами.

"Поднявшись в квартиру, они выяснили, что мальчик 2016 года рождения находился дома под присмотром бабушки. В попавший на видео момент пенсионерка была в ванной", - отмечается в сообщении.