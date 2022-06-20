Таиланд планирует зарегистрировать первую собственную вакцину от COVID-19

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Таиланда планирует к концу 2022 года зарегистрировать для экстренного использования первую вакцину от коронавируса собственного производства ChulaCov19. Об этом в понедельник сообщили в департаменте по связям с общественностью при правительстве королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время препарат ChulaCov19 проходит третью фазу клинических испытаний на людях. Вакцина изготовлена из микроскопических частей генетического материала коронавируса без какого-либо использования инфекции. Согласно ранее озвученным прогнозам, испытания третьей фазы должны завершиться к августу 2022 года. В ноябре 2021 года власти заявляли о планах одобрить эту прививку к середине 2022 года.

Между тем второй препарат HXP-GPO Vac, который использует тот же метод производства, что и вакцины против гриппа, в настоящее время проходит вторую фазу клинических испытаний. Во время исследования специалисты намерены выяснить, способна ли она защитить от омикрон-штамма коронавируса.

Вместе с тем назальный спрей для защиты от COVID-19, как ожидается, будет выпущен в третьем квартале 2022 года. На данный момент Таиланд разрабатывает в общей сложности 20 различных вакцин от коронавируса.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав проинформировал о 1,7 тыс. заразившихся и 18 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных превысило 4,5 млн, вылечились более 4,44 млн человек, умерли 30,4 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 53 млн человек.