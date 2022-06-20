https://news.day.az/world/1472339.html Внедорожник кубарем скатился с горы в России - ВИДЕО
Внедорожник кубарем скатился с горы в России - ВИДЕО
Джипинг на склоне Тызыльского ущелья в Кабардино-Балкарии 19 июня едва не закончился трагедией. Внедорожник не выдержал сильного уклона и кубарем покатился вниз вместе с пассажирами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Кадры с места событий выложили в социальных сетях очевидцы. Сначала внедорожник осторожно взбирался вверх по крутому склону Тызыльского ущелья, однако затем сначала начал сдавать задом, перевернулся и кубарем скатился вниз.
К счастью, обошлось без пострадавших. По мнению одного из свидетелей произошедшего, у водителя внедорожника не хватило опыта управления автомобилем в экстремальных условиях гор.
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