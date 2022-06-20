В России предотвратили теракт

ФСБ России задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации, готовившего теракт в Забайкалье.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Чите задержан сторонник международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", гражданин Российской Федерации, планировавший совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ЦОС.

По месту его жительства изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, большое количество боеприпасов, а также запрещенную религиозную литературу.