Австралийского гребца, которого унесло в открытое море, спасли умные часы

Жителя Австралии унесло в открытое море, однако он смог спастись благодаря умным часам. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина ушел в море заниматься каякингом со своим знакомым, однако они следовали разными маршрутами. Из-за сильного течения и ветра один оказался в 4 километрах от берега, поэтому пострадавшему пришлось использовать свои умные часы для подачи сигнала о получении экстренной помощи.

Спасатели немедленно приступили к поискам и вскоре благодаря наблюдению с вертолета заметили оранжевую лодку. Гребец уже выбился из сил, потому что выпал из каяка и ожидал прибытия полиции или спасателей в воде.

"Мужчине повезло, что на его устройстве была связь - это позволило вызвать подмогу", - отметили полицейские.

Каякера подняли на борт вертолета, а его лодку вернули на берег. От медицинской помощи пострадавший отказался, заверив, что чувствует себя нормально.

Позже полиция связалась и со вторым гребцом, но тот сообщил, что благополучно вернулся на берег самостоятельно.