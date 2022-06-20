В ОАЭ выпустили почтовую марку с золотом

Государственная почтовая компания ОАЭ Emirates Post Group презентовала самую дорогую в мире марку. Об этом сообщает издание "Русские Эмираты", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Почтовая марка была выпущена в честь 50-летия основания ОАЭ. В коллекцию вошло четыре разновидности марки.

Самая дорогая из них - "Золотая Джубилия 2021". Она содержит 1 грамм золота и стоит $550. Серия "Дух Союза" символизирует отцов-основателей ОАЭ, "Год 50-летия - 2021" отражает нынешнее состояние страны, а "Проекты 50-летия - 2071" - ее будущее. Каждая марка обойдется в $68.

Почтовые марки к юбилею ОАЭ были выпущены тиражом в 2021 экземпляр. Марку можно приобрести не только в физическом варианте, но и в виде цифрового токена.