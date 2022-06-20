Дания решила присоединиться к оборонной политике ЕС

Дания объявила о присоединении к оборонной политике Европейского союза (ЕС).

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министры сегодня отпразднуют решение Дании присоединиться к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом. Мы получили от МИД Дании документ, что датский народ хочет использовать ЕС как средство усиления ее оборонных возможностей", - сказал он.