https://news.day.az/world/1472400.html Дания решила присоединиться к оборонной политике ЕС
Дания решила присоединиться к оборонной политике ЕС
Дания объявила о присоединении к оборонной политике Европейского союза (ЕС).
Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Министры сегодня отпразднуют решение Дании присоединиться к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом. Мы получили от МИД Дании документ, что датский народ хочет использовать ЕС как средство усиления ее оборонных возможностей", - сказал он.
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