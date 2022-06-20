https://news.day.az/world/1472437.html Пьяный мужчина решил стать регулировщиком на оживленном перекрестке - ВИДЕО
Пьяный мужчина решил стать регулировщиком на оживленном перекрестке - ВИДЕО
Пьяный житель Салехарда назначил сам себя регулировщиком и принялся управлять автомобильными потоками на оживленном перекрестке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Причем тех, кто не желал исполнять его команды, мужчина угрожал и даже несколько раз ударил по машинам зазевавшихся водителей.
При этом светофор на перекрестке исправно работал и что толкнуло неадекватного пешехода на такой поступок, непонятно.
Теперь ему грозит арест за хулиганство, кроме того придется возместить стоимость ремонта помятых автомобилей.
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