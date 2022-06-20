Пьяный мужчина решил стать регулировщиком на оживленном перекрестке

Пьяный житель Салехарда назначил сам себя регулировщиком и принялся управлять автомобильными потоками на оживленном перекрестке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Причем тех, кто не желал исполнять его команды, мужчина угрожал и даже несколько раз ударил по машинам зазевавшихся водителей.

При этом светофор на перекрестке исправно работал и что толкнуло неадекватного пешехода на такой поступок, непонятно.

Теперь ему грозит арест за хулиганство, кроме того придется возместить стоимость ремонта помятых автомобилей.