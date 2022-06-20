Трое подростков до полусмерти избили инвалида

В Нижнем Новгороде полицейские выясняют почему трое подростков до полусмерти избили беззащитного инвалида. Уже возбуждено уголовное дело, проверку начала и прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сами школьники так и не смогли назвать причину, из-за чего набросились на мужчину и кто из них начал издевательства. Местные жители говорят, что юноши неуправляемые и уже не первый раз нападают на людей.

А родители несовершеннолетних хулиганов просто поверить не могут, что их сыновья способны на такие зверства.

Для Сергея Лебедева прогулка по родной деревне завершилась кровавой бойней. Мужчина ночью возвращался домой от друга, но наткнулся на компанию агрессивных подростков.

Они напали на него и избили до полусмерти и юношей не смутило даже то, что пострадавший с детства страдает ДЦП.

"Я домой иду и на меня кинулись трое. Ударили. Ногами, руками. Побили меня и ушли", - рассказал пострадавший Сергей.

Из последних сил мужчина буквально дополз до дома. На пороге его встретила мама, и увидев сына, она тут же вызвала полицию и скорую помощь. По её словам, Сергей истекал кровью и был очень напуган.

"У него переносица, пришёл, из носа кровь. Здесь раздроблено и уши были, понимаете, как у чёрного поросёнка опалённого. Всё было избито, весь в гематомах страшных. Ему 45 лет, я с ним, вожусь, вожусь, никогда такого не бывало. Он безобидный, все его знают. Вообще добрый человек", - поделилась мама Сергея Александра.

По словам матери, причиной драки мог стать конфликт. Трое подростков, избивших Сергея не так давно в очередной раз жгли сухую траву, что могло привести к пожару.

Сельчанин сделал ребятам замечание, а в ответ услышал нецензурную брань и угрозы расправы, но тогда их словам большого значения не придал. Местные жители уверяют, юноши неуправляемы и почти всегда находятся без присмотра родителей.

Как выяснилось, подростки уже не первый раз измываются над беззащитными людьми. В прошлом году они ворвались в один из домов и избили его жильца и вот теперь новое нападение.

Сами школьники свой поступок толком объяснить не могут. Злоба на Сергея за недавнюю словесную перепалку у них действительно была. Об инвалидности своего оппонента они знали, а избить решили ради собственного удовольствия.

"Просто. Мы пошли туда. Он шёл там по полигону. Мы его там догнали и избили", - отметил Леонид, один из нападавших.

Кто стал зачинщиком драки, подростки не говорят. Лишь перекладывают друг на друга ответственность.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности. Свою проверку начала и прокуратура, теперь юноши будут находиться под строгим надзором правоохранительных органов.