Мужчина на камеру избивал свою девушку шесть часов подряд

Житель Нижнего Новгорода больше шести часов избивал сожительницу в их квартире прямо под камерой наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он прекрасно знал о том, что ведется видеосъемка, но был настолько пьян, что уже не мог себя контролировать, таскал любимую за волосы, душил.

Несколько раз девушка пыталась сбежать, но садист вновь и вновь догонял ее и затаскивал обратно домой, где продолжал экзекуцию.

Спасло несчастную лишь то, что спустя шесть часов сожитель устал и уснул. За это время она смогла позвонить родным и позвать на помощь.

"Я не скажу, что он зверь. Я не знаю, что с ним произошло в эту ночь. Как он сказал: "Накатилось много злости из-за внутренних домашних скандалов", - рассказала пострадавшая.

По нашим данным, сожитель избивал ее и раньше, пострадавшая неоднократно писала на него заявления, но потом сама же их забирала.

На этот раз прощать любимого она не собирается и намерена сурово наказать, полиция уже проводит проверку.