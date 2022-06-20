Климат: ежи предупреждают об опасности

Рекордно высокие температуры и засуха создают проблемы не только для людей. Ученые установили, что особенно восприимчивы к изменению климата - ежи, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Зоозащитники Франции констатируют: с каждым годом все больше этих зверьков попадает в центры по уходу за животными.

Сара Шталь, директор НКО "Les P'tits Kipiks": "Мы наблюдаем наплыв ежей, и он растёт в геометрической прогрессии. Год за годом всё больше животных поступает в приюты. Причин много. На самом деле, это совокупность факторов. Конечно, дело и в изменении климата. Ежик во Франции, как белый медведь, - своего рода символ - животное, которое предупреждает нас о наличии угрозы".

В последние годы учёные говорят о резком сокращение популяции ежей. Есть опасения, что к 2050 году их может вовсе не остаться на планете.

Чем дольше длится засуха, тем труднее добывать пищу - выскрёбывать из твёрдой почвы любимые лакомства - червей и улиток.