Прошлое и будущее венских улиток

Началось всё с шутки, а закончилось возрождением традиций и взглядом в будущее всего человечества. Ферма под Веной разводит виноградных улиток, которыми, как выяснилось, австрийская столица когда-то очень славилась, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Андреас Гугумук, хозяин улиточной фермы: "Всё началось с шутки. Я такой: "Давайте улиток разводить!" Это, правда, была шутка. Но потом я нашёл старинные поваренные книги и выяснил, что Вена когда-то была "улиточной столицей". В центре города были целые улиточные рынки, это была традиционная постная еда".

Улиток ели в пост вместо мяса. Но с течением времени религиозные ограничения становились всё менее распространёнными, и к началу XXI века традиция была прочно забыта. Венские кулинары не стремились её возрождать. Так что фермеру пришлось открыть собственный ресторан, где улиток подают уже на современном гастрономическом уровне.

Андреас Гугумук, хозяин улиточной фермы: "Улитки это не только традиция, но и "еда будущего". На них нужно совсем немного еды, воды и земли. Мы разводим улиток на том же самом месте уже 12 лет, и почва ничуть не истощилась. Улитки не разрушают экологию и богаты протеинами - их там вчетверо больше, чем в говядине".

С площади в 20 соток фермеры получают около 300 тысяч улиток ежегодно - это несколько тонн чистого мяса.