Переговоры Эрдогана с генсеком ООН

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщила администрация президента Турции.

В ходе беседы были обсуждены вопросы российско-украинского конфликта, разрешения кризиса.

Президент Эрдоган заявил, что продолжаются совместные усилия по экспорту украинского зерна через Черное море, что станет фактором в предотвращении глобального продовольственного кризиса.