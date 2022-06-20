https://news.day.az/world/1472507.html Переговоры Эрдогана с генсеком ООН
Переговоры Эрдогана с генсеком ООН
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем.
Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщила администрация президента Турции.
В ходе беседы были обсуждены вопросы российско-украинского конфликта, разрешения кризиса.
Президент Эрдоган заявил, что продолжаются совместные усилия по экспорту украинского зерна через Черное море, что станет фактором в предотвращении глобального продовольственного кризиса.
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