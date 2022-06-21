В Европе заявили о риске остаться зимой без газа

Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме. Об этом заявил нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, из-за быстрого сокращения общих поставок газа из России есть риск остаться без необходимых объемов топлива. В связи с этим власти Нидерландов активно принимают дополнительные меры, в частности, отменяя ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год.