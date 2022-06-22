Морпехи США получат БТР с новой башней

Британская компания BAE Systems опубликовала фото новой версии плавающего БТР ACV-30 Корпуса морской пехоты США, машина получила новую башню, пишет Defence Blog, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На снимке виден плавающий бронетранспортер с дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg Protector RT20, который несет орудие среднего калибра. Также машина получила комплект дополнительной защиты. Боевой модуль оснащен автоматической 30-мм пушкой XM813 и спаренным пулеметом. Комплект оборудования модуля состоит из камеры, тепловизора и лазерного дальномера.

Плавающий бронетранспортёр ACV создан на базе итальянского БТР Iveco SuperAV, вмещает трёх членов экипажа и до 13 десантников, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч по суше и 11 км/ч по воде. Запас хода машины составляет 500 км, мощность двигателя - 690 л.с., запас плавучести - 21%.