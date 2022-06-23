Койот напал на собаку, был побежден ее другом-лабрадором

Койот напал на домашнюю собаку в американском городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Произошедшее попало на видео, на которое обратил внимание телеканал ABC 7, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как бостон-терьер по кличке Сэди визжит от боли, когда агрессивный койот хватает его за шею. На помощь Сэди приходит еще один питомец семьи - ее друг, лабрадор по кличке Коди. Он вступается за бостон-терьера и гонится за диким животным. Заручившись его поддержкой, Сэди даже помогает победить и прогнать койота.

Владельцы собаки Мелисса и Фредди Патриарка рассказали, что услышали визг животного, когда находились на кухне. "Мое сердце чуть не разорвалось, когда я услышал ее визг. И страшно осознавать, что дикое животное, такое как койот, может легко перепрыгнуть через забор", - сказал Фредди.

После укусов дикого животного Сэди пришлось пройти курс антибиотиков. Владельцы животного рады, что в момент нападения в доме была открыта дверь, и они смогли услышать крики питомца о помощи.