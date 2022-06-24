ВОЗ созвала совещание в связи с распространением оспы обезьян

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации собрался в четверг в Женеве на заседание, посвященное распространению оспы обезьян. Эксперты представят по итогам работы гендиректору ВОЗ рекомендацию о том, должна ли вспышка этой болезни, зарегистрированная в десятках стран, быть объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус "созвал эту встречу в соответствии с Международными медико-санитарными правилами", сообщила пресс-служба организации. Заседание проходит в закрытом для прессы и публики формате. По итогам совещания комитет опубликует заявление. По данным пресс-службы, "как ожидается, это произойдет не раньше пятницы, 24 июня".

Комитет представит гендиректору ВОЗ свою оценку ситуации, а также рекомендацию о том, следует ли нынешнюю вспышку оспы обезьян расценивать как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, отметили в пресс-службе. В случае, если эксперты придут к такому мнению, они предложат также "временные рекомендации о том, как лучше предотвращать и снижать распространение этой болезни и управлять реагированием глобального здравоохранения".

ВОЗ сообщила 18 июня, что ей известно о 2 103 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения с начала 2022 года оспой обезьян в 42 странах, а также об одном летальном исходе.