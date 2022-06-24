Глава Минэнерго США попросила крупнейшие нефтяные компании страны нарастить добычу

Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм обратилась к крупнейшим нефтяным компаниям США с просьбой нарастить добычу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az.

По словам Жан-Пьер, Грэнхолм встретилась с руководителями семи крупнейших нефтедобывающих компаний и обсудила меры, которые позволили бы помочь американским потребителям.

"Министр ясно дала понять, что администрация считает необходимым, чтобы компании увеличили поставки топлива. Она повторила, что президент готов действовать быстро и решительно, используя имеющиеся в его распоряжении средства по мере необходимости", - рассказала Жан-Пьер.