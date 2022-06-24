В России загорелся пассажирский поезд

На Ямале загорелся один из вагонов пассажирского поезда Новый Уренгой - Оренбург. Никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2. Загорелся 13-й вагон поезда, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Вагон отцепили и потушили. В нем находились 19 человек, пострадавших нет.

Сейчас движение на этом участке пути приостановлено. По предварительным данным, неизвестные подожгли вагон во время движения.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, прокуратура начала проверку по факту инцидента.