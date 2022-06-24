Протесты в Чили

Сотрудники чилийской Codelco, крупнейшей медедобывающей компании в мире, вышли на бессрочную забастовку, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Они протестуют против закрытия плавильной фабрики. Правительство решило прекратить работу завода из-за большого урона для окружающей среды. Профсоюзы же опасаются массовых увольнений и заявляют, что власти вместо закрытия могли бы инвестировать в установку современных очистных систем.