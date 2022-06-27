Первый случай оспы обезьян выявили в еще одной стране

Министр здравоохранения Перу Хорхе Лопес заявил, что в стране был зафиксирован первый случай оспы обезьян, сообщает телеканал TV Peru, передает Day.Az.

"Первый подтвержденный случай оспы обезьян был выявлен в столице, это пациент, которому вчера сделали лабораторные анализы", - рассказал Лопес.

По словам министра, заболевший - иностранный гражданин, проживающий в Перу, который, "очевидно, контактировал с людьми, приехавшими из-за границы". Власти изолировали заболевшего и его близких и работают над установлением всех социальных контактов этой семьи.

Также Лопес призвал население быть бдительными к симптомам заболевания и немедленно обращаться к врачам в случае их появления.