Стая чаек поселилась на крыше дома и нападает на семью британцев

В Англии стая чаек постоянно нападает на хозяев дома, пишет LADBible. Птицы свили на их крыше гнездо и не собираются улетать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дэйв Бейкер и его жена Ники жалуются, что им приходится вооружаться палкой, если они хотят выйти из дома, чтобы защититься от чаек, живущих на крыше. Птицы, как только видят супругов, начинают их атаковать.

"Это большой стресс для нас. Во время школьных занятий Дэйв должен первым выйти на улицу и открыть дверь машины, чтобы Катрина [имя дочери] успела пробежать, не подвергнувшись нападению", - рассказал Ники.

Семья переехала в этот дом два года назад, примерно в то же время на крыше поселились чайки. Все было спокойно до прошлого года, когда птенец упал с крыши - после этого птицы начали проявлять агрессию. Проблема в том, что в Англии чайки охраняются законом, поэтому нельзя разворошить их гнездо.

"Власти считают, то человеческая жизнь стоит меньше, чем жизнь птицы. Если моя дочь пострадает, я приму меры", - пригрозил мужчина.