Мигранты: трагедия в Средиземном море

По меньшей мере 23 человека утонули в Средиземном море в результате кораблекрушения у берегов Ливии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Около 70 человек были спасены, четверо из них, получившие серьёзные травмы, доставлены в Италию, где им будет оказана медицинская помощь. По ряду оценок, за последние восемь лет около 20 000 мигрантов погибли, пытаясь добраться до берегов Европы по Средиземному морю.