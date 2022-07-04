Австралия страдает от наводнений

Тысячи жителей Сиднея были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного шквалистым ветром и проливными дождями, обрушившимися на крупнейший город Австралии и его окрестности в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Власти заявили о "чрезвычайной ситуации". В стране особенно сильно проявляются глобальные климатические изменения. Здесь всё чаще наблюдаются засухи, масштабные лесные пожары и наводнения.