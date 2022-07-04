https://news.day.az/world/1476184.html Австралия страдает от наводнений - ВИДЕО
Австралия страдает от наводнений - ВИДЕО
Тысячи жителей Сиднея были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного шквалистым ветром и проливными дождями, обрушившимися на крупнейший город Австралии и его окрестности в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Власти заявили о "чрезвычайной ситуации". В стране особенно сильно проявляются глобальные климатические изменения. Здесь всё чаще наблюдаются засухи, масштабные лесные пожары и наводнения.
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