Израиль и Польша договорились вернуть послов в обе страны

Послы Израиля в Польше и Польши в Израиле в скором времени возобновят свою работу. Договоренность об этом подтвердили в телефонном разговоре в понедельник израильский и польский президенты Ицхак Герцог и Анджей Дуда, сообщили в канцелярии главы еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Герцог в рамках совместной инициативы с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Израиль [Яиром Лапидом] запросил возвращения посла Польши. Президент Дуда согласился, что польский посол должен быть назначен в скором времени, и объявил, что новый назначенный израильский посол в Польше в ближайшие несколько дней представит свои верительные грамоты", - говорится в сообщении канцелярии.

Прежний израильский посол был отозван из Польши "для бессрочных консультаций" в августе прошлого года. Это произошло после подписания Дудой поправок к законодательству, ограничивающих права лиц, уцелевших во времена Холокоста, на реституцию отнятого у них имущества.