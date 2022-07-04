Германия предупредила об угрозе исчерпать запасы газа за два месяца

Нынешних запасов газа в ФРГ может хватить на один или два месяца в случае прекращения поставок из России. Об этом заявил в понедельник глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если газ из России перестанет поступать и наступит средняя по температуре зима, то запасенных на данный момент объемов - с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны - хватит, возможно, на один или два месяца", - сказал Мюллер в интервью медиагруппе Funke.

Он отметил, что в случае чрезвычайной ситуации с газом в других странах Германия будет обязана помочь соседним государствам - Франции, Австрии, Польше и Чехии. "Но и обратный сценарий в силе. Если у нас в Германии будет слишком мало газа, чтобы снабжать наших защищенных клиентов, то мы сможем положиться на солидарность соседей", - сказал Мюллер.

По данным регулятора, на 1 июля уровень заполненности газохранилищ в стране составил около 61%. В конце апреля в ФРГ вступили в силу поправки в закон об энергетическом хозяйстве, обязывающие операторов подземных хранилищ поддерживать минимальный объем газа перед началом отопительного сезона. Согласно поправкам, все операторы ПХГ в стране обязаны постепенно заполнять хранилища: к 1 октября - до 80%, к 1 ноября - до 90%.