В Нью-Йорке заключат самую дорогую сделку с жильем

В Нью-Йорке готовят к заключению самую дорогую сделку по продаже жилья с начала пандемии коронавируса. Сумма превысит миллиард долларов, сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объекты приобретут компании Orbach Affordable Housing Solutions и Black Spruce Management. Они заплатят 1,75 миллиарда долларов за шесть зданий с почти 1,7 тысячами квартир, которые можно сдавать в аренду.

В газете отметили, что сделка продемонстрирует высокий спрос на недвижимость в аренду на фоне повышения ключевой ставки и нестабильности на фондовом рынке. Объекты смогут приносить инвесторам доход от 3 до 5 процентов.

В Forbes уточнили, что здания были построены в промежутке между 1960 и 2018 годом. За реализацию проекта отвечал американский застройщик Шелдон Солоу. Предприниматель скончался в Нью-Йорке в 2020 году в возрасте 92 лет.